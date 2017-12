Shakira sa hanbí ukazovať svoje telo

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Kolumbijská speváčka Sharika priznala, že sa hanbí ukazovať svoje telo v hudobných videoklipoch. Táto popová speváčka v rozhovore pre denník The New York Times uviedla, ...

14. nov 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 14. novembra (SITA) - Kolumbijská speváčka Sharika priznala, že sa hanbí ukazovať svoje telo v hudobných videoklipoch. Táto popová speváčka v rozhovore pre denník The New York Times uviedla, že plní prianie svojej matky a vo videoklipoch ukazuje maximálne dierku v pupku. "Moje videá ma vynikajúco prezentujú ako umelkyňu, nie však ako ženu, ktorou som, " povedala 28-ročná speváčka. "Keď ľudia sledujú moje videoklipy, môžu si myslieť, že som veľmi sexuálne agresívna osoba. No ja som úplný opak. Veľmi sa hanbím. Jediné, čo som schopná ukázať, je brucho. Obdivujem ľudí, ktorí sa pre umenie vyzlečú donaha. Ja to nedokážem. Mám zakryté všetko, čo matka chce, aby som mala zakryté."