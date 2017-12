Holmesová dáva prednosť materstvu pred kariérou

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Americká herečka Katie Holmesová údajne uprednostnila materstvo pred svojou kariérou, s ktorou sa aj v najbližšom čase ...

14. nov 2005 o 18:15 TASR

Los Angeles 14. novembra (TASR) - Americká herečka Katie Holmesová údajne uprednostnila materstvo pred svojou kariérou, s ktorou sa aj v najbližšom čase definitívne rozlúči.

Holmesovej súčasným najväčším snom je naplno sa venovať materským povinnostiam. Herečka očakáva prvé dieťa so svojím snúbencom a zároveň hviezdou strieborného plátna Tomom Cruisom. Dieťa by sa malo narodiť začiatkom budúceho roka, uvádza britský bulvárny denník The Sun.

"Katie sa rozhodla úplne sa vzdať herectva. Prezradila známym, že ona a Tom sa rozhodli, že najlepšie bude, keď zostane doma a bude vychovávať dieťa. Jej rozhodnutie však zdvíha obočie v Hollywoode. Je v ideálnom veku pre veľa filmových úloh a tým si úplne zatvorí dvere k sľubnej kariére," tvrdí nemenovaný zdroj.