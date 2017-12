Bez Kollera Lucie končí?

Čo bude s českou skupinou Lucie? Jeden z troch členov, spevák a bubeník David Koller, sa začiatkom novembra vyjadril, že v skupine končí. Podľa českých médií je veľmi pravdepodobné, že s jeho odchodom sa rozpadne najúspešnejšia česká skupina 90. rokov, .

15. nov 2005 o 11:10

Lucie ešte pohromade v roku 2000. FOTO - ČTK



Čo bude s českou skupinou Lucie? Jeden z troch členov, spevák a bubeník David Koller, sa začiatkom novembra vyjadril, že v skupine končí. Podľa českých médií je veľmi pravdepodobné, že s jeho odchodom sa rozpadne najúspešnejšia česká skupina 90. rokov, ktorá mala obrovské fanúšikovské zázemie aj na Slovensku.

Kapela prekonala v minulosti viacero vážnych kríz a personálnych zemetrasení, ale bez Kollera, ktorý svojím spevom, skladaním a bubnovaním dával kapele charakteristický zvuk, je jej budúcnosť nepredstaviteľná. Čo všetko sa stalo počas sedemnásťročnej histórie slávnej kapely?

Lucii vďačí česká hudba za to, že "pop" u nás prestalo byť sprosté slovo, napísal o nej denník Lidové noviny. Skupina vtrhla do ponovembrového priestoru s takou intenzitou, že mnoho fanúšikov zabudlo na hviezdy komunistickej éry. Koller, gitarista Robert Kodym, basgitarista P. B. CH a klávesový hráč Michal Dvořák sa prvýkrát predstavili v roku 1988 v pražskom Junior klube na Chmelnici. Podľa vtedajších kritík bolo jasné, že diváci majú do činenia s ambicióznymi hudobníkmi, ktorí majú namierené veľmi vysoko.

Lucie hrala hardrock, ktorý zjemňovala novoromantickými klávesmi, zatiaľ čo adresnými textami si podmanila dievčenské publikum. Prechod z klubovej hviezdy na štadiónovú kapelu zvládla vďaka kombinácii talentu a dravého manažmentu počas dvoch rokov. To už bol na svete debutový album Lucie (1990) s hitmi Oheň, Lucie, Šrouby do hlavy alebo Troubit na trumpety by se nám líbilo. Svoju pozíciu potvrdili nasledujúcou nahrávkou Lucie in the Sky (1991), z ktorej vyšla ďalšia pecka Černí andělé.

Informácie o konci sa prvýkrát objavili už v roku 1992, keď štvorica usporiadala v Lucerne rozlúčkový koncert. O dva roky neskôr, s novým slovenským basgitaristom Marekom Minárikom však slávila veľký comeback s albumom Černý kočky, mokrý žáby. Z platne, ktorú produkoval najslávnejší rockový emigrant Ivan Král, vypadlo niekoľko superhitov (Amerika, Sen, Štastnej chlap). O dva roky neskôr ešte stihli dať dohromady album Pohyby, na ktorom potvrdili hlad po experimentovaní a hľadaní nových zvukových možností.

Lucie bola vždy skupinou silných individualít, ktoré nie vždy uspokojovalo pôsobenie v domovskej skupine. Koller sa venoval sólovej a producentskej dráhe, Kodym a P. B. CH úspešnému projektu Wanastowy vjeci a Dvořák filmovej hudbe. Všetci sa však vracali k Lucii ako zavedenej značke.

Za nevyjasnených okolností kapelu musel opustiť Minárik a na jeho miesto sa vrátil P. B. CH. Slávnu éru si Lucie pripomenula hitom Medvídek z albumu Větší než malé množství lásky (1998). Po slabších albumoch Slunečnice (2000) a Dobrá kočka, ktorá nemlsá (2002) bol za "pasivitu a nemódny klávesový zvuk" vyhodený Michal Dvořák. Už vtedy sa vedelo, že vzťahy v Lucii nie sú idylické. Kapela to neskôr skúšala s orchestrom, s novou značkou East Brother, hovorila o plánovanej expanzii na západ, ale aj na východ. Nič z toho sa však nesplnilo.

Koller sa celou dušou ponoril do svojho Kollerbandu, zloženého zo známych českých inštrumentalistov. S Kodymom a P. B. CH. sa mal stretnúť koncom roku a začať pracovať na pesničkách na nový album. Jeho vyjadrenie pre www.lucie.cz však plány radikálne zmenilo.

"Som neznesiteľný, nadmieru samoľúby, nepočúvam, navonok sa správam inak ako vnútri, mám iné názory, mám rád inú hudbu, a to všetko som sa dozvedel minulý týždeň," opísal zlé pomery v skupine a ohlásil odchod z kapely, ktorú by podľa denníka MF Dnes udržali pri živote iba peniaze. (peb)