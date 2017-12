Pre 50 Centa nebolo natáčanie milostných scén príjemné

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Americký raper 50 Cent vyhlásil, že bol mimoriadne nervózny, keď mal nakrúcať milostnú scénu s herečkou Joy Bryantovou vo filme Get Rich Or Die Tryin'. Na pľaci ho totiž ...

15. nov 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Americký raper 50 Cent vyhlásil, že bol mimoriadne nervózny, keď mal nakrúcať milostnú scénu s herečkou Joy Bryantovou vo filme Get Rich Or Die Tryin'. Na pľaci ho totiž sledovalo 34 členov obsadenia a filmového štábu. Spevákovi to vraj pripadalo, akoby sa mal vyzliecť na verejnosti, pričom každý by hľadel iba na to, čo urobí. "Pri ostatných scénach som sa cítil omnoho príjemnejšie ako pri milostných," povedal pre Femalefirst spevák. "Bolo to, ako vyzliecť sa pred tlupou ľudí. Na pľaci ich bolo 34 a nebolo to nič príjemné."