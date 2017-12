Angelina Jolie dostala ponuka stať sa Bondovým dievčaťom

15. nov 2005 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Americká herečka Angelina Jolie dostala ponuku zahrať si dievča obávaného agenta 007 - Jamesa Bonda. Angelina sa už zoznámila aj so scenárom k najnovšej "bondovke" nazvanej Casino Royale, ale konštatovala, že by si radšej zahrala Bondovho protivníka. Lepšie by tak prejavila svoj temperament, ktorý divákom predviedla aj vo filme Pán a pani Smithovci. Úloha Bondovho spojenca v podobe sladkého dievčaťa ju evidentne neláka. Jamesa Bonda si zahrá Daniel Craig. Film bude režírovať Martin Campbell. S filmovaním novej "bondovky" by sa malo začať už v januári budúceho roku a presunie sa aj do susednej Českej republiky.