Mala som strach z bozkávania

15. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) - Herečka Claire Danesová bola taká nervózna z jednej zo scén nového filmu Shopgirl, v ktorej sa mala bozkávať s kolegom Jasonom Schwartzmanom, že si musela dodať odvahu alkoholom. Danesová, ktorá momentálne žije s hercom Billym Crudupom prezradila, že ona aj Schwartzman boli z tej scény celí nesvoji a preto sa rozhodli, že si pred tým dajú pohárik vodky. "S Jasonom sme dobrí priatelia. Bolo to divné a preto sme si dali vodku. Ja som si dala dva štamperlíky, on si dal tri," povedala herečka v rozhovore pre časopis Gotham. Danesová však uznala, že bolo pre ňu jednoduchšie bozkávať sa s kolegom Stevom Martinom. Film je nakrútený podľa Martinovho najpredávanejšieho románu Shopgirl. Je to komický a štipľavý príbeh o láske v modernej dobe.