Jana Kirschner spieva blues

15. nov 2005 o 16:15 TASR

Bratislava 15. novembra (TASR) - Jana Kirschner, Peter Lipa a Erich Boboš Procházka ako netradičné hudobné zoskupenie obohatili slovenský trh o bluesové nahrávky, ktoré pokrstia večer v novom bratislavskom centre Dopler.

"Bola to pre mňa pocta spolupracovať s mojimi hudobnými vzormi," vyznala sa na tlačovej konferencii viacnásobná držiteľka výročných ocenení slovenskej populárnej hudby. Vraj už niekoľko rokov túžila po bluesovom projekte, pretože čím je staršia, tým viac sa vracia ku historickým koreňom hudby, najmä keď nová ju neinšpiruje. "Mnohé svetové skupiny čerpajú z blues, aj keď sa to na prvý pohľad nezdá," dodala Kirschner, ktorá si vybrala pesničky Woman Be Wise a Mighty Tight Woman od Sippieho Wallaca.

Podľa Procházku sa všetci traja speváci rozhodli pre najväčšie bluesové šlágre - pesničky, ktoré majú najradšej. Medzi nimi nechýba Hoochie Coochie Mann, Dust My Broom a ďalšie rokmi osvedčené štandardy. Spoločný album troch spevákov dopĺňa autorské CD Boboš & The Frozen Dozen Eosphoros. "Je to môj regulárny tretí album," konštatoval spevák a harmonikár Procházka, ktorý z deviatich skladieb zložil osem.