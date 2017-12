MindMap - medzi experimentom a rádiami

Po debutovom albume Plochy (2003), ktorý vyšiel v Taliansku, mladá banskobystrická formácia mindMap pripravila druhú nahrávku pre domáci trh. S neobvyklým názvom Gran-ahua, čo znamená smreková voda. "Vzniklo to dosť kurióznym spôsobom. Jazykovedný odborn

16. nov 2005 o 10:00

MindMap na festivale Nu Jazz Dayz 2005. Vľavo Emil Maťko, v popredí Igor Iliaš. FOTO - MINDMAP



ík v rozhlase rozprával o starých germánskych názvoch miest, dolín a riek. Spomenul, že Hron volali Gran-ahua, a nám to prišlo ako zaujímavý paradox, ktorý navyše dobre znie," vraví Igor Iliaš, jeden z troch členov mindMapu.

Album je zložený z dvoch častí. Prvá je experimentálnejšia, v druhej sú niektoré skladby možno až rádiové. "Tentoraz sme si na každú skladbu nechali viac času. Sú tam lepšie kompozície a aranžmány. V neposlednom rade máme aj lepší hardvér," vysvetľuje Iliaš. Album Gran-ahua je v podstate čiarou za ich ambientnou tvorbou. "Teraz by sme sa chceli vydať skôr do trip-hopových vôd."

Napriek poslucháčskej obľube mindMap nie sú po vôli niektorým hudobným kritikom. "Kritici nás nemajú radi. Pripadáme im asi málo experimentálni a málo inovační. Očakávajú od kapely, ktorá robí elektroniku, že bude posúvať hranice. Akoby to bola povinnosť. My však nemáme ambície lámať hranice," tvrdí Iliaš.

Mimochodom, on aj jeho kolega berú hudbu ako hobby, obaja majú civilné zamestnanie. Okrem Iliaša a Emila Maťka do zoskupenia mindMap ešte patrí speváčka Dana Mazalová. Tá je spolu s Michaelou Čopíkovou autorkou všetkých textov. "Ony dve si spolu vymysleli skomolený abstraktný jazyk, ktorý vznikol prehadzovaním slabík. Chceme takto prinútiť poslucháča, aby použil vlastnú fantáziu," hovorí Iliaš. "Nie je to náhoda, bol to zámer," dodáva Maťko. "Keď som bol malý, anglickým textom som nerozumel. Tak som si vymýšľal jednotlivé slová a vlastné texty, napríklad na Prodigy," smeje sa Iliaš.

Zaujímavým úspechom kapely je vydanie ich skladby Gerlach v prestížnom francúzskom labeli

F-communication. To je snom mnohých, nielen domácich hudobníkov. "Veľmi nás to potešilo. Dôkaz, že hudba sa dá robiť aj bez známostí či peňazí," s istým zadosťučinením priznáva Iliaš. Skladbu tento rok zaradilo vydavateľstvo vedené Laurentom Garnierom na známu výberovku Megasoft Office 2005. "Je to taký impulz, človek robí, robí, a zrazu vie prečo. Nadobudne pocit, že to má zmysel."

Medzinárodný úspech zmenil aj ich pozíciu na slovenskej elektronickej scéne. "Ľudia nás začali inak vnímať. Hádam každý, kto počúva elektronickú hudbu, má doma nejaký Megasoft Office. Širšie sme prenikli do povedomia."

V budúcnosti sa chcú mindMap viac sústrediť na živé hranie. A väčšie zapájanie hosťujúcich flautistiek, vďaka ktorým sú ich koncerty špecifické.

TOMÁŠ PROKOPČÁK