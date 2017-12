V New Yorku udeľovali ceny Country Music Awards

16. nov 2005 o 11:55 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA/AP) - V utorok večer sa v newyorskej Madison Square Garden udeľovali ceny Country Music Awards. Túto obrovskú halu pre účely slávnostnej príležitosti zmenili v štýle country, aby sa tu hviezdy ako Lee Ann Womacková, Gretchen Wilsonová, Sara Evansová či skupina Rascal Flatts cítili ako doma. Medzi výhercami 39. odovzdávania CMA sú:

Zabávač roka: Keith Urban

Najlepší singel: I May Hate Myself in the Morning - Lee Ann Womacková

Najlepší album: There's More Where That Came From - Lee Ann Womacková

Najlepšia pieseň: Whiskey Lullaby - Bill Anderson/Jon Randall

Najlepšia ženská speváčka: Gretchen Wilsonová

Najlepší mužský spevák: Keith Urban

Najlepšia skupina: Rascal Flatts

Najlepšie duo: Brooks & Dunn

Najlepšie hudobné vystúpenie: George Strait (dueto s Lee Ann Womackovou) - Good News, Bad News

Najlepší hudobník: Jerry Douglas, dobro

Najlepší videoklip: As Good As I Once Was - Toby Keith

Cena spoločnosti Horizon: Dierks Bentley