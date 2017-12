Natalie Imbruglia príde na Slovensko už v piatok

16. nov 2005 o 16:00 TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) - Austrálska hudobná hviezda Natalie Imbruglia pricestuje na Slovensko už v piatok, deň pred jej očakávaným bratislavským koncertom. Speváčka, ktorá príde aj so svojím 15-členným tímom, chce stihnúť dennú i nočnú prehliadku Bratislavy, preto má v pláne odísť až v nedeľu podvečer.

Popová diva prichádza predstaviť svoj nový album Counting down the days. Zaobíde sa pritom bez nezvyčajných či extravagantných žiadostí na domácich organizátorov. Imbruglia vyžaduje pre svoj trojdňový pobyt jedno luxusné auto pre seba, dva minivany pre kapelu a tím a jednu dodávku na osobnú batožinu. Na zabezpečenie komunikácie potrebuje dva mobilné telefóny so slovenskou SIM kartou, prístup na internet a kopírovací prístroj.

Na mieste koncertu ju musia čakať minimálne dve prezliekarne a jedna šatňa, sprcha, veľké zrkadlo, pohodlné sedenie, dostatok stolov na jedlo či klimatizácia. Pred každým vystúpením vyžaduje Imbruglia aj vlastnú čistiareň a štyridsať uterákov.

Koncert Natalie Imbruglia sa začína v sobotu o dvadsiatej hodine v Sibamac Aréne, úlohy predskupiny sa zhostí česká skupina Support Lesbiens.