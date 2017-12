Príbeh o svojráznom Ellingovi na Malej scéne od piatku

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - Hlboko ľudské postavy stvárnia v novej hre Činohry Slovenského národného divadla (SND) Marián Geišberg a Ján Kroner. Premiéru Chvály bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne ...

16. nov 2005 o 15:04 SITA

BRATISLAVA 16. novembra (SITA) - Hlboko ľudské postavy stvárnia v novej hre Činohry Slovenského národného divadla (SND) Marián Geišberg a Ján Kroner. Premiéru Chvály bláznovstva alebo Elling a Kjell Bjarne uvedie SND na Malej scéne v piatok o 19:00. Text hry vychádza zo série románov jedného z najlepších nórskych rozprávačov Ingvara Ambjornsena o svojráznom, mentálne zvláštnom hrdinovi Ellingovi. Z románov vznikol aj film, ktorý pred štyrmi rokmi nominovali na Oscara v kategórii najlepší zahraničný

Režisér Ľubomír Vajdička i dramaturg Peter Pavlac ocenili Ambjornsenovu schopnosť zobraziť ľudí "mimo normu", indisponovaných. Pre Pavlaca bolo zaujímavé to, že cez oči týchto ľudí, ktorí majú problém s našou realitou, začal vnímať veci okolo seba a objavovať ich nanovo. "To je môj osobný kľúč," dodal.

Elling a Kjell sú zrelí muži so životnými skúsenosťami dieťaťa. Odchádzajú z ústavu pre duševne postihnutých do "chráneného bytu" vyskúšať, či sa im podarí zapojiť sa do reálneho života. Janko Kroner, ktorý si zahral rozumovo prostejšieho Kjella, o svojej postave povedal, že hoci nemá veľa rozumu, o to viac vníma srdcom. Práve títo ľudia sa dokážu úplne odovzdať jeden druhému a cítiť úprimné priateľstvo, na čo často v súčasnosti zabúdame. Hoci Geišberg s Kronerom spolupracujú na pôde SND po prvýkrát, obaja spoločné účinkovanie ocenili. Podľa Geišberga je otázne, či sú títo ľudia naozaj outsideri. Mnohí z nás hľadajú rôzne únikové cesty z reality, dodal. Ako priznal, aj on sám nerád chodí medzi ľudí či telefonuje. Nezdalo sa mu preto také náročné zahrať Ellinga, naopak, mal pocit, že hrá sám seba.

Na budúci týždeň, 25. a 26. novembra bude mať v Divadle P. O. Hviezdoslava premiéru slávna hra Johna Steinbecka O myšiach a ľuďoch.