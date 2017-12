Benicio del Toro stvárni Che Guevaru v pripravovanom životopisnom filme

Veracruz 16. novembra (TASR) - Argentínskeho revolucionára Che Guevaru stvárni v novom životopisnom filme, ktorý sa začne nakrúcať v mexickom štáte Veracruz ...

16. nov 2005 o 17:30 TASR

Veracruz 16. novembra (TASR) - Argentínskeho revolucionára Che Guevaru stvárni v novom životopisnom filme, ktorý sa začne nakrúcať v mexickom štáte Veracruz začiatkom budúceho roka, Benicio del Toro, držiteľ filmového Oscara z roku 2001 za vedľajšiu hereckú úlohu vo filme "Traffic". Odvtedy hral napríklad v "Sin City" a "21 Grams".

Film s názvom Guerilla (Partizán) bude biografiou Che Guevaru, ktorý zohral kľúčovú úlohu vo víťazstve Fidela Castra na Kube. Che Guevaru v roku 1967 zajali a zabili v Bolívii.

Filmoví producenti si vybrali na filmovačku tradičné koloniálne centrum mesta Córdoba a horskú oblasť Zongolica, pretože sú "veľmi podobné oblastiam v Bolívii a na Kube," informoval predstaviteľ cestovného ruchu štátu Veracruz Ricardo Rodriguey Demenequi. Nakrúcať začnú v marci 2006 a film by chceli dokončiť do troch mesiacov.

Vlani režíroval Robert Redford snímku "The Motorcycle Diaries", ktorá rozpráva o Che Guevarovej ceste v 50. rokoch naprieč Južnou Amerikou. Hlavnú úlohu stvárnil mexický herec Gael Garcia Bernal.

Vo Veracruze sa v ostatnom čase pripravovalo viacero filmov. Pred tromi týždňami to bola napríklad snímka "The Fifth Patient" s Russellom Croweom a v najbližších dňoch tu bude Mel Gibson nakrúcať akčný dobrodružný film "Apocalypto".