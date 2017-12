Viedeň

Vzťah medzi človekom a zvieratami vo veľkomeste mapuje výstava Zvieratá vo veľkomeste v Hermesovej vile Viedenského múzea, ktorá bude prístupná ešte do 20. novembra. Hermesova vila - kedysi cisársky poľovnícky revír, je dnes prírodne chránenou oblasťou zoologickej záhrady Lainzer Tiergaren a je ideálnym miestom na objasnenie ambivalentného vzťahu medzi zvieraťom a človekom žijúcim vo veľkomeste. Súčasťou výstavy je bohatý sprievodný program pre deti. Jednotlivé témy výstavy sú historicky zamerané a opisujú napríklad históriu predvádzania zvierat, zabudnutý význam hospodárskych zvierat v urbánnom prostredí. Ďalšími témami sú napríklad návrat divokých zvierat alebo problémy v súvislosti s nariadeniami o chove psov vo Viedni. FOTO - © BERNHARD KUMMER



V ľadovom paláci je alternatívny adventNádvorie muzeálneho komplexu MuseumsQuartier predstavuje alternatívu ku klasickým Vianočným trhom. Odvčera sa premenilo na fascinujúcu "zimnú krajinku" s ľadovým palácom vytvoreným z dizajnérskych kúskov známych architektov. Lákadlami sú i hudobné Winter Sounds v podaní viedenských dídžejov, curlingová dráha a umelý snehový kopec. Zimný program na nádvorí MQ odštartovala módna prehliadka Pen's Bungalow a Mad M's Factory. Modelky predviedli návrhy na ľadovej dráhe za hudobného sprievodu mexických mariachis. V "ľadovom paláci" vytvorenom z dizajnérskych kúskov, tzv. enzis nájdu návštevníci reštaurácie a kaviarne, ktoré budú ponúkať od 17.00 do 23.00, cez víkendy už od 15.00 vianočné špeciality. Vkútiku MQ predávajú originálne darčeky a zimné doplnky. Deti sa môžu od 14.00 do 19.00 korčuľovať na malom klzisku a počas víkendov ponúka detské ZOOM múzeum detské dielne, v ktorých môžu navrhovať napríklad klobúk z dažďových kvapiek alebo vločkový šál.

Nádvorie MuseumsQuartieru, námestie Museumsplatz 1, je otvorené až do 23. decembra.

Kunsthalle a Kunstforum ovládli superstarsUmelecké domy Kunsthalle a BA-CA Kunstforumu predstavujú dvojdielnu prezentáciu pod názvom Superstars. Obe prehliadky sa zameriavajú na elementárny fenomén dnešnej mediálnej doby, ako aj jeho "tvorcov". Témou výstavy sú i sny superstars, ich priania a želania, faktor celosvetového záujmu okolo "superstars", tematizujú sa i projekty Big Brother alebo SuperStars.

Andy Warhol, Marylin Monroe, Michael Jackson, Madonna sú iba niektoré mená, ktoré predstavujú paradigmaticky význam pojmu "superstar". Aj umelci, politici a náboženskí predstavitelia (Picasso, Dali, Mona Lisa, Che Guevara či pápež Ján Pavol II.), či dokonca aj Coca-Cola alebo Campbells patria k "superstars".

Prehliadka v Kunsthalle, ako aj Kunstforume ponúka opulentný až voyeuristický pohľad s 290 príspevkami od 103 umelcov, medzi ktorými sa nachádzajú stars i superstars, s príspevkami fotografií a video prác.

Tanečníci predvedú kráľovskú disciplínuTento víkend sa uskutočnia v rámci Austria Open majstrovstvá sveta v kombinácii desiatich tancov. V rámci tohto turnaja bojujú o cenné body v rebríčku najlepší tanečníci sveta. Majstrovstvá sveta v desiatich tancoch sú kráľovskou disciplínou. Uspejú len naozaj všestranní tanečníci. Tancuje sa v piatich štandardných a piatich latinskoamerických tancoch. Horúcimi favoritmi budú tento rok aj minuloroční víťazi Misa Cigov & Anastasia Novozilova zo Slovinska (na snímke).

Počas turnaja sa koná aj veľtrh výrobkov, potrebných na tanec. Budú sa tam prezentovať turnajové šaty a fraky, tanečné topánky, špeciálne látky, štras, boa a rôzne cédečká.

Finálové podujatia sa začínajú vždy od 19.30 a vstupenky na turnaj si môžete zakúpiť v pokladni Stadthalle na námestí Vogelweidplatz 14.

HUDBA

Arena, Baumagasse 80

18. 11. Mortician, Akercocke o 20.00

20. 11. Maximo Park o 20.00

21. 11. The Skatalites + Jah Meek o 20.00

22. 11. Turbonegro o 20.00

22. 11. Dozer, Cyruss o 20.00

23. 11. Spitfire+ Billy Club o 20.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

do 19. 11. Ray Gelato Giants o 20.00

20. 11. Sigi Finkel & African Heart o 20.00

22. a 23. 11. Tribute to John Coltrane: Norma Winstone, Klaus Gesing, Glauco Venier, Jarrod Cagwin o 20.00

od 24. 11. Motion Trio o 20.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

18. 11. Beni Schmid & Mark Feldman o 20.00

20. 11. Sofia Blues Antoni Donchev's Theatre Jazz Band o 20.00

21. 11. Nouvelle Cuisine o 20.00

22. 11. Odetta o 20.00

24. 11. Cuong Vu & Scratch feat. David Fiuczynski o 20.00

DIVADLÁ

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

20. 11. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 18.00

21. 11. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 20.00

22. 11. F. Raimund: Márnotratník o 19.00

23. 11. A. Čechov: Višňový sad o 18.00

24. 11. F. Grillparzer: Šťastie kráľa Ottakara a jeho koniec o 19.00

Akademietheater, Listzstrasse 1

18. 11. A. Strindberg: Tanec smrti o 18.30

20. 11. R. Schimmerlpfennig: Žena z minulosti o 19.00

21. 11. Luc Bondy: Moji dibukovia o 20.00

24. 11. I. Bauersima: Bérénice de Moliére o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Rakúska národná knižnica,

Josefsplatz 1

do 18. 11. Emancipácia na Níle

od 23. 11. Mozart: Rekviem. Originálna partitúra

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Albertina, Albertinaplatz 1

do 27. 11. Rudolf von Alt

do 22. 1. 2006 Mesto. Život. Viedeň 1850 - 1914

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 8. 1. 2006 Mahleriana - tvorba jednej ikony

Kunst Haus Wien, Untere Weissbergerstrasse 13

do 29. 1. 2006 Albert Watson

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 30. 1. 2006 Impresionisti

Lichtensteinovo múzeum, Fürstengasse 1

od 10. 11. Barokový luxus - porcelán

Architektonické centrum Viedeň, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 Rakúska architektúra v 20. a 21. storočí

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 8. 1. 2006 Francisco de Goya 1746 - 1828

do 29. 1. 2006 Medzi trónom a oltárom

BA-CA Kunstforum, Freyung

od 4. 11. Superstars. Od Warhola po Madonnu

Múzeum Sigmunda Freuda, Berggasse 19

do 28. 2. 2006 Majstrovské diela z Guggingu

Viedenské Vianočné trhy 2005:

od 19. 11. Vianočné a umelecké trhy pred zámkom Schönbrunn, denne od 10.00 do 20.30

od 18. 11. Zima v MuseumsQuartieri, denne 14.00 - 22.00

do 18. 12. Am Hof, Am Hof, denne 9.30 do 19.30

do 23. 12. Vianočné trhy na Spittelbergu, po - pia 14.00 - 21.00, so - ne 10.00 - 21.00

do 24. 12. Viedenský Christkindlmarkt, Radničné nám., od 9.00 - 21.00

do 24. 12. Vianočná dedina Unicampus, Alser Strasse 4, po - pia 14.00 - 22.00, so - ne 11.00 - 22.00

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

18. - 20. 11. Austrian Open Vienna 2005

19. a 20. 11. Castrol R4 SuperCross International

Zima v MuseumsQuartieri. FOTO - LISI GRADNITZER & MQ ERRICHTUNGS UND BETRIEBSGESMBH



Misa Cigoj a Anastasia Novozilova zo Slovinska. FOTO - ARCHÍV



Poďte si zahrať stolové hry k susedom

Fanúšikovia hier si tento víkend určite prídu na svoje. V halách Austria Center Vienna sa uskutoční od 18. do 20. novembra 21. festival hier. Na ploche 16 000 m2 bude pripravených viac ako 5000 stolových, kartových a spoločenských hier, ktoré si môžu vyskúšať všetci návštevníci. Profesionálne školení poradcovia pomôžu malým i veľkým nielen pri výbere hier, ale aj v otázkach pravidiel. O napätie sa postarajú turnaje a prezentácie. Minulý rok navštívilo toto podujatie asi 70 000 ľudí. O týždeň neskôr sa festival hier uskutoční v Eisenstadte, prvý decembrový víkend v Grazi. FOTO - WWW.AEIOU.AT



Fín Salonen diriguje londýnskych filharmonikov Piatkový večer sa na scéne Konzerthausu predstaví medzinárodne uznávaný fínsky dirigent Esa-Pekka Salonen (na snímke). Do Konzerthausu dirigent prichádza s Filharmonickým orchestrom Londýn, kde spoločne uvedú diela od Modesta Mussorgského, Bélu Bartóka a Igora Stravinského.

Koncert sa bude konať v piatok 18. novembra vo veľkej sále Konzerthausu, Lothringerstrasse 20 o 19.30. FOTO - www.sr.se