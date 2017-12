Praha

MÚZEÁ A VÝSTAVY

18. nov 2005 o 0:00

NÁRODNÍ MUZEUM, Václavské náměstí 68

Cesta za dúhou (do 15. 12.)

Človek, nepriateľ i samaritán - Z histórie vojnových konfliktov (do 15. 1. 2006)

Zranenia a ich liečenie v minulosti a dnes (do 31. 12.)

Ohrozujete mravnú výchovu mládeže - zbierky Karla Jaroslava Obrátila vo fondoch Knižnice Národného múzea (do februára 2006)

GALÉRIA HL. MESTA PRAHY - BÍLKOVA VILA, Mickiewiczova 1

Stála expozícia: Ateliér Františka Bílka

NÁRODNÁ GALÉRIA - KLÁŠTOR SV. JIŘÍ NA PRAŽSKOM HRADE, Jiřské nám. 33

Stále expozície: Umenie manierizmu a baroka v Čechách a maliarska a sochárska dielňa 17. a 18. storočia v Čechách

KLUBY A KONCERTY

T-MOBILE ARENA

20. 11. Zappa plays Zappa, svetové koncertné turné o 20.00

LUCERNA - VEĽKÁ SÁLA

23. 11. The Levellers (VB) & Divokej Bill (CZ) o 20.00

KZ OTAVA

23. 11. Jablkoň o 19.30

AGHARTA JAZZ CENTRUM

18. 11. Roman Pokorný Quartet

19. 11. Latin Wave

20. 11. Elizabeth Lohringer Quartet

21. 11. Limited Edition

22. 11. Hot Line

23. 11. Chicken Soup

24. 11. Jiří Stivín & Co.

AKORD - JAZZOVÝ KLUB

18. 11. Šindler - Dabov - Tengler

19. a 20. 11. Radek Václavů Quartet

21. 11. Super Blues Night - Concert & Jam Session - Steve White (USA) With Guests: Luboš Andršt (L. A. Bluesband), Zdeněk Bína (-123 Minut), Miroslav Linhart (Yo Yo Band) & Others

22. a 23. 11. R. Pokorný & Blues Box Heroes

24. 11. Blues Messengers

DIVADLÁ

NÁRODNÍ DIVADLO - HISTORICKÁ BUDOVA

18. 11. La Bohéme o 19.00

19. 11. Zkrocení zlé ženy o 14.00 a 19.00,

20. 11. Lucerna o 11.00, Cyrano z Bergeracu o 19.00

22. 11. Krvavé křtiny aneb Drahomíra a její synové o 19.00

23. 11. Aida o 19.00

24. 11. Rigoletto o 19.00

DIVADLO KOLOWRAT

23. 11. Eldorádo o 19.00

24. 11. Na ústupu o 19.00 - 1. premiéra

DIVADLO BEZ ZÁBRADLÍ

18. 11. Bez roucha aneb Ještě jednou zezadu o 19.00

19. 11. Blbec k večeři o 19.00

20. 11. Láska o 16.00, 19.00

22. a 23. 11. Moskovské divadlo novej generácie - A. P. Čechov: Rothschildovy housle o 19.00

ČINOHERNÍ KLUB

18. 11. Sex noci svatojánské o 19.30

19. 11. Maska a tvář o 19.30

21. a 22. 11. Koza aneb Kdo je Sylvie? o 19.30

24. 11. Osiřelý západ o 19.30

MÔŽETE SA TEŠIŤ

T-MOBILE ARENA

26. 11. Tiesto o 20.00

6. 12. Simply Red o 20.00

9. 12. Richard Müller (jv)

Alegorické plavidlá Alfonsa Muchu

Galéria hlavného mesta Prahy usporiadala na počesť svetoznámeho českého maliara, grafika a návrhára Alfonsa Muchu ojedinelú prehliadku s názvom Slovanstvo bratské, na ktorej možno vidieť päťdesiatšesť Muchových kresieb. Ide o dosiaľ nevystavené návrhy k nočnej slávnosti na Vltave, ktorá sa konala v roku 1926 pri príležitosti VIII. všesokolského zletu. Malo to byť monštruózne predstavenie (dvetisíc ľudí, štyri desiatky lodí), lenže všetko prekazila veľká búrka. Zostali len jeho krásne akvarely a kresby neuveriteľných alegorických plavidiel, v ktorých Mucha prepojil tradíciu živých obrazov s hlavnými témami zo svojho životného diela - Slovanské epopeje. Výstavu si môžete pozrieť v Dome U Zlatého prstenu denne od 10.00 do 18.00 hodiny až do 26. februára 2006.

Ti¨esto zamixuje na Výstavisku

V piatok 18. novembra vystúpi na Výstavisku DJ Ti¨esto. Elektronický mág, ktorého považujú za jedného z najlepších na svete, bude mixovať tanečnú hudbu od druhej v noci. Predtým na návštevníkov čaká od ôsmej večer vystúpenie českého DJ Michaela C. Po ňom sa postupne predstavia Angličan Scot Blond a holandskí umelci Quintin a Le Blanc. Lístky na akciu kúpite za 600 českých korún v pobočkách Ticketpro, Ticketportal a v pokladni na Výstaviska, ktoré sa nachádza na ulici Za elektrárnou 417. (saš)

www.pioneerisrael.co.il

Námestie hrdinov pripomína anšlus

Divadlo na zábradlí ponúkne návštevníkom v stredu 24. novembra hru Námestie hrdinov. V roku 1988 napísal Thomas Bernhard k 50. výročiu anšlusu túto svoju poslednú hru, aby poukázal na rakúsky podiel na holokauste a prinútil svoju vlasť vysporiadať sa s vlastnou minulosťou. Tragický príbeh z čias Hitlerovej tretej ríše, kde hlavným hrdinom je židovský profesor Schuster, ktorý už nemôže zniesť skrytý rakúsky antisemitizmus. Hru režíroval slovenský režisér Juraj Nvota. Lístky na predstavenie sa predávajú za 200 českých korún v Ticketpro a v pokladni divadla. Divadlo na zábradlí sídli na Anenskom námestí č. 5. (saš)

V stredu bude kraľovať saxofón

Bohemia Saxofon Quartet sa predstaví divákom v stredu 23. novembra v Obecnom dome. Svoj koncert klasickej hudby majú naplánovaný na ôsmu večer. Český saxofonický orchester zahrá divákom v zložení Pavel Fiedler a Antonín Muehlasl, ktorí si podelia altový a sopránový saxofón. Tenor bude mať na starosti Pavol Škvrna a ako barytón sa predstaví Kateřina Stupková. Vstupenky na podujatie si zaobstaráte za 730 až 1030 českých korún v Ticketpro a Pražskom informačnom centre. Koncert sa uskutoční vo vinárni Art Nouveau Hall v Obecnom dome na Námestí republiky č. 5. (saš)

