Budapešť

VÁŽNA HUDBA

18. nov 2005 o 0:00

FOTO



BUDAPEST KONGRESSZUSI KÖZPONT (BUDAPEŠTIANSKA KONGRESOVÁ HALA)

18. 11. Koncert moskovských sólistov o 19.30

PARLAMENT

18. 11. Maďarskí virtuózi a komorný orchester o 18.00

DIVADLÁ

JÓZSEF ATTILA SZÍNHÁZ (DIVADLO JÓZSEFA ATTILU)

18. 11. Csak kétszer vagy fiatal o 19.00

19. 11. Játék a kastélyban o 19.00

19. 11. Nyugodtan nevethet o 22.30

20. 11. Made in Hungaria o 19.00

21. 11. Kaviár o 19.00

22. 11. A Pál utcai fiúk o 15.00 a 18.00

23. 11. Primadonnák o 19.00

24. 11. Balfácánt vacsorára! o 19.00

BUDAPESTI OPERETTSZÍNHÁZ (BUDAPEŠTIANSKA OPERETA)

19. a 20. 11. Rómeó és Júlia o 15.00 a 19.00

21. - 24. 11. Rómeó és Júlia o 19.00

LÉZERSZÍNHÁZ (LASEROVÉ DIVADLO)

18. 11. Vangelis o 19.30

19. 11. LGT o 19.30

21. 11. Enigma o 19.30

22. 11. Queen o 19.30

23. 11. Best of... o 19.30

24. 11. Vangelis o 19.30

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ (MAĎARSKÁ ŠTÁTNA OPERA)

18. 11. Rómeo és Júlia o 19.00

19. 11. Jenufa o 19.00

20. 11. Coppélia o 19.00

21. a 22. 11. Koncert budapeštianskej filharmónie o 19.30

23. 11. Coppélia o 19.00

24. 11. Madame Butterfly o 19.00

MÚZEÁ A GALÉRIE

KISCELLI MÚZEUM - FĂVÁROSI KÉPTÁR, Kiscelli u. 108.

Stále výstavy: Časopisy a noviny Budapešti, Baroko, Pamiatky Budapešti 18. a 19. storočia a iné

KONCERTY A KLUBY

KULTIPLEX

18. 11. Tres búcsú Rap buli! DJs: Quick, Dobee, KoolKasko, IQ, Rocksteady, Said, Mango o 22.00

19. 11. Trial (USA - exkluziv reunion), H-Street (A - exkluziv reunion), Black Friday '29 (D),Bridge To Solace, Fallen into Ashes o 19.00, potom The Real Beats Club 1.2, DJs: Alkemizt, Lia&Neckrow, The Inphrator, Thalium

20. 11. Weekandbass: DJs: Sim, Sickboy, Norm, Vityoo, hosť: Manek

21. 11. Allnightbreakz: Vida+marka+Vida, visual: Eltévedt Fénycsóvák o 22.00

22. 11. Le' Frenetics Night: DJs: Beta,Marvin, Pedro o 22.00

23. 11. Rewind: Palotai, Cadik, Mc Zeek, hosť: visuals: Chiburi, Lee Unflyable o 22.00, večer v malej sále Forward - DJs: Miki Keve

24. 11. Gimmeshot: DJs: Mango, Polskie, Gathkins, Skunk, Ozon, + MC's: Busa, Morzsa, Sena, Kemon, Mok, Polskie, Colombo o 22.00

A38 HAJÓ

18. 11. SzŚke Nikoletta, Felly's Jazz o 20.00

20. 11. Ăs-Kontroll o 21.00, Efzámbó Happy Dead Band o 21.30, The Plastic People of the Universe (CZ) o 22.30

21. 11. Miroslav Vitouš - sólový večer o 21.00, Grencsó Bio Kollektív o 22.30

22. 11. Maceo Parker (USA) o 20.00

23. 11. Evil Playground o 21.00, Ohm Square o 22.00. Másfél - predstavenie CD o 23.30

24. 11. TY Full Live Band (Big Dada / Ninja Tune, UK), Cadik & MC Zeek, Suhaid & Ágoston Béla + Kemon, Busa, Vono Box DJs aka Nafta & Suefo, Waxman, Sanyi o 21.00

KÉK YUK

18. 11. Dark-Gothic Nights: Black Leaves, Symphony o 21.00

19. 11. Techno Mission o 22.00

21. 11. The Hungarian Black Metal Club: Turulvér, May Result, The Dtone o 19.00

MÔŽETE SA TEŠIŤ

PAPP LÁSZLÓ BUDAPEST SPORTARÉNA (ŠPORTARÉNA)

4. 12. Simply Red o 20.00

5. 3. Chris Rea o 20.00

21. 3. 2006 Depeche Mode o 20.00

22. 4. Eros Ramazotti o 20.00 (jv)

Kus Prahy nájdete budúci týždeň i v BudapeštiTrojdňový festival na lodi A38 prinesie prostredníctvom hudby, fotografií, diskusií a filmov do Budapešti atmosféru Prahy. Nedeľa 20. novembra bude patriť legendárnej českej undergroundovej skupine The Plastic People of The Universe (na snímke), na pódiu sa vystriedajú s maďarskými skupinami Ös-kontroll a Efzámbó Happy Dead Band. Koncert sa začína o 21.00. Druhý "pražský" deň 21. novembra otvorí film režisérky Věry Chytilovej - Praha, nepokojné srdce Európy a o 19.00 sa začne diskusia, na ktorej sa zúčastní niekoľko zaujímavých osobností. Ich pražské zážitky budú dokumentovať fotografie. Po debate to na pódiu rozbalí basgitarista Miroslav Vitouš, spoluhráč Jana Hammera či Chicka Coreu, tentoraz na sólovom koncerte. Streda 23. novembra bude na A38 patriť skupine Ohm Square. Striedať sa budú s domácimi formáciami Másfél, Record Release a Evil Playground. (vju)

