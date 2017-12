Brno

KONCERTY A KLUBY

18. nov 2005 o 0:00

V divadle 7 a půl premietnu Bergmana

Návštevníkom Divadla v 7 a půl predstavia vo štvrtok 24. novembra dielo Ingmara Bergmana. Program začne o pol ôsmej večer jeho sfilmovanou knihou Fanny a Alexander. Ide o príbeh malého chlapca, ktorého očami sa dozvedáme o tajomstve rodiny Ekhdalovcov. Po skončení filmu sa koná prednáška o Bergmanovi. Lístky v cene 150 českých korún kúpite v Ticketpro, IndieĘ a Wolf music. Divadlo v 7 a půl nájdete na Sukovej 4, kam sa dostanete električkou č. 12, 13. (saš)

FASHION CLUB KROKODÍL

18. 11. SOULBEAT WEEKENDER. The best of RnB, hip-hop, Reggaton and Dancehall. DJs Orgasm & Ing.

19. 11. RnB, hip-hop & afro-latino párty DJ Nela Lundy

21. 11. Pohodička u kafíčka (music box)

22. 11. Siesta s Black music

23. 11. Disco&Black music párty s DJ Ing

24. 11. Afro-latino párty DJ Nela Lundy

FLÉDA

18. 11. Bassinfection - DJs:Main Stage - Rcola (Ryal Crown Records, Chopstick Dubplate, Canada), Chong X + Mad4ce (Aphrikka), Ripclaw (Peeni Walli), Shin (Gardenzitty), J_Unit DJs // Bhangra, Reggae, Dancehall Stage Big Family (Martinik), Shin (Gardenzitty), Wodnya (Kalinga), Netiiik (J_Unit) // Chillout Aphrikka Nattynational & Jahly Sound

19. 11. Líbím se ti.cz

20. 11. The Frames (Írsko)

21. 11. Fiume TV Horror Night 7 (DVD Projekcia)

22. 11. Django Fest - 4. ročník tradičného každoročného Festivalu rómskej kultúry

23. 11. Helmutova stříkačka

24. 11. Tatabojs

KULTURNÍ DŮM RUBÍN

18. 11. Nahniličko alebo Poněkud dojatý - Divadlo Kalich

24. 11. Jumping Drums - Mimoriadna bubnová šou - 50 bubnov a perkusií - celovečerný koncert "Crash"

DIVADLÁ

DIVADLO BOLKA POLÍVKY

24. 11. Taneční divadlo Mimi Fortunae - Být či nebýt - premiéra o 19.00

HADIVADLO

18. a 19. 11. Silvestr 2574 ... príďte ešte raz osláviť Silvester, ktorého sa zaručene nedožijete, repríza i niečo naviac. Staré i nové originálne scénky, noví hostia, nové piesne, neuveriteľné efekty, telemosty, pivo, prípitok, tombola, karneval z budúcnosti o 19.30

DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU

18., 19., 21. a 22. 11. Divadlo Husa na provázku: Balada pro banditu, veľká sála o 19.00

19. 11. DIVO4: Frida, Frida Kahlo, Taneční večírek jednonohých iii. - vendeta, veľká sála o 20.00

24. 11. Divadlo Husa na provázku: Vaření polívky IV., foyer sály o 17.30

24. 11. Divadlo Husa na provázku: Paris, sklepná scéna o 19.30 (jv)