Tom Cruise chce snúbenici kúpiť súkromné lietadlo

18. nov 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Hollywoodsky herec Tom Cruise údajne kúpil svojej tehotnej snúbenici, herečka Katie Holmesovej jej vlastné lietadlo v hodnote 640 miliónov ako svadobný dar. Ako uviedol americký bulvárny denník The National Enquirer, štedrý filmový hrdina zdieľa so svojou vyvolenou lásku k lietaniu a objednal jej špeciálne upravené lietadlo Gulfstream jet. "Tom chcel prísť s najnetradičnejším darčekom v histórii. S niečím, čo by jej život obohatilo viac, než diamantový prsteň na prste," povedal pre denník známy oboch filmových hviezd.