Kidmanová a Urban svoj vzťah popierajú i naďalej

18. nov 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Kým austrálska herečka Nicole Kidmanová a spevák Keith Urban vytrvalo popierajú svoj milenecký vzťah, ich hovorcovia sú stále zdržanlivejší, no romancu i napriek tomu nepotvrdili. Mediálny rozruch rozvírili fotografie páru, ako sa ruka v ruke prechádzajú po Bostone. Najväčší záujem však spôsobil prsteň na herečkinom prste, ktorý sa nápadne podobá na zásnubný. Urbanov hovorca Paul Freundlich vyhlásil, že pár spolu nechodí a nekonali sa ani žiadne zásnuby. "Práve teraz je to iba rozruch. Keď a ak to bude jasné, dáme to vedieť verejne."