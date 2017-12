S nikým vážne nechodím

18. nov 2005 o 12:30 SITA

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Hollywoodsky komik Vince Vaughn naznačil, že jeho medializovaný vzťah s herečkou Jennifer Anistonovou nie je až taký vážny, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Herec známy z filmov ako Starsky & Hutch, Zoolander či Ako uloviť družičku zobral v októbri bývalú hviezdu seriálu Priatelia na romantický výlet ku svojim rodičom do Chicaga a fotografi hviezdny pár zachytili na hotelovom balkóne ako sa bozkávajú. Vaughn však serióznosť vzťahu poprel a tvrdí, že neznáša termín chodenie. "S nikým vážne nechodím. Neznášam schôdzky a celé sa mi to vôbec nepáči. Snažím sa to nebrať veľmi seriózne.