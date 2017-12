Chiki Liki Tu-A krstia štyrikrát, aby vyhoveli fanúšikom

18. nov 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Alternatívna kapela Chiki Liki Tu-A sa rozhodla aktuálny album Dvojkilometrový jeleň pokrstiť štyrikrát. Sériu krstov odštartovali vo štvrtok 17. novembra Londýne, v sobotu 19. novembra ich čaká Bratislava, 23. novembra Praha a 26. novembra rodný Prešov. "Tým, že sme z Prešova, vedeli sme, že v Prešove to musíme urobiť, lebo domáci by nám to dali najavo. Bratislavský krst je zase vynikajúci preto, lebo väčšina médií je tu a na druhej strane to má výhodu aj pre ľudí, lebo je tu množstvo študentov z východu, ktorí nemôžu prísť na prešovský koncert," vysvetľuje dôvody série koncertov - krstov basgitarista a spevák Martin Višňovský. Tretí krst bude v pražskom Lucerna Music Bare. Chiki Liki Tu-A si tam zahrajú aj so skupinou Karpatské Chrbáty. Dôvodom na tento koncert je podľa Martina to, že Praha je centrom Čiech, kde majú tiež dosť fanúšikov. "Je tam množstvo Slovákov - študentov, ktorí by nemohli prísť ani do Bratislavy a už vôbec nie do Prešova," dodáva žartom.

Bratislavský koncert je výnimočný nie len spojením s krstom. Špeciálnym hosťom v bratislavskom PKO bude totiž česká legenda Plastic People Of The Universe. "Viažu nás k tomu určité spomienky. Som na to zvedavý, lebo som tú kapelu videl hrať asi len dvakrát, ale to vlastne ešte žil Milan Hlavsa. Bez neho som ich koncert ešte nevidel. Je to také zadosťučinenie - je príjemné, keď hráme dvojkoncert s kapelou, ktorá sa pričinila o rozvoj akéhosi iného smeru hudby," povedal. Podľa Martina bude bratislavský koncert výnimočný aj tým, že vystúpia spolu s Tanečným orchestrom Prešov. "Zatiaľ sa nám to podarilo ešte len na Pohode - k trom členom kapely príde ďalších trinásť ľudí, ktorí tam budú fúkať do všetkého, čo nájdu, takže to bude celkom také pestré," uzavrel.

Dvojkilometrový jeleň obsahuje trinásť skladieb a na trhu je od pondelka 31. októbra. Prvým singlom je úvodná skladba albumu Doktori v Prahe a daktorí v Kladne.