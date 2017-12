Christina Aguilera sa v sobotu vydá

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Americká speváčka Christina Aguilera a jej snúbenec, hudobný producent Jordan Bratman sa v sobotu zosobášia v kalifornskom Napa Valley počas dvojdňovej luxusnej oslavy.

18. nov 2005 o 16:00 SITA

Popová superhviezda a jej milý si na tento účel objednali exkluzívne panstvo Staglin Family Winery a chystajú tu svoju svadbu poriadne osláviť. Speváčka by na ceremoniáli mala na sebe mať model francúzskeho módneho návrhára Christiana Lacroixa a doviesť by ju na svadbu mal Rolls Royce Phantom. Budúci mladomanželia spolu s rodinami dnes absolvujú skúšobnú večeru v hotelovom komplexe Auberge Du Soleil, kde i pred svadbou prenocujú. Obe hviezdy v spoločnom vyhlásení uviedli, že svoj sobáš chcú mať čo najsúkromnejší. Aguilera a Bratman sa zasnúbili začiatkom roka, keď Christina dostala luxusný prsteň britského návrhára Stephena Webstera. Mladý pár ešte pred svadbou požiadal všetkých hostí, nech venujú peniaze obetiam hurikánu Katrina, než by ich míňali na drahé svadobné dary.