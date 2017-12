Anjel z mesta - herečka Meg Ryanová

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Americká herečka Meg Ryanová sa narodila 19. novembra 1961 v mestečku Fairfield v americkom štáte Connecticut. V krstnom liste má uvedené meno Margaret Mary Emily Ann ...

BRATISLAVA 18. novembra (SITA) - Americká herečka Meg Ryanová sa narodila 19. novembra 1961 v mestečku Fairfield v americkom štáte Connecticut. V krstnom liste má uvedené meno Margaret Mary Emily Ann Hyra.

Krátko po maturite na Bethelskej strednej škole v roku 1979 zbalila kufre a presťahovala sa do New Yorku. Na prestížnej Newyorskej univerzite študovala žurnalistiku, no novinárka sa z nej nikdy nestala. Keďže si potrebovala na štúdium privyrábať, začala si zarábať herectvom. Vtedy sa z nej stala Meg Ryan.

Debutovala v roku 1981 vo filme Georga Cukora Bohaté a slávne. Onedlho prijala ponuku hrať Betsy v telenovele As the World Turns. Súčasťou nekonečného seriálu bola v rokoch 1982 až 1984. Na televíznej obrazovke sa objavila aj vďaka seriálu One of the Boys.

Zlom v jej kariére nastal v roku 1986, keď natočila úspešný film Top Gun. Na natáčaní sa vtedy stretla s hercom Anthonym Edwardsom a zakrátko na to sa k nemu nasťahovala. Dvojica spolu žila celý rok, pokiaľ sa na scéne objavil jej neskorší manžel Dennis Quaid. Úspech filmu Top Gun presvedčil aj majstra režiséra Stevena Spielberga, ktorý ju obsadil do svojho filmu Vnútorný vesmír (1987). Bol to práve Spielberg, vďaka ktorému sa s Quaidom zoznámili priamo na pľaci. Dvojica si spolu zahrala aj vo filme D.O.A. z roku 1988. Meg sa do Dennisa zamilovala a presne na Deň svätého Valentína roku 1991 si povedali spoločné "áno".

V tom čase už nebol v Hollywoode režisér, ktorý by jej meno nepoznal. Každý si ju pamätal so slávnej reštauračnej scény z filmu Keď Harry stretol Sally z roku 1989. Meg za film nominovali na zisk ocenenia Golden Globe a tiež cenu BAFTA. O rok neskôr dokázala, že jej nerobí problém ani trojrola. V snímke Joe proti sopke, kde zažiarila po boku Toma Hanksa, stvárnila postavu DeDe, Angelici a zároveň Patricie. S oscarovým Tomom Hanksom hrala aj vo filme Samotár v Seattli z roku 1993. O päť rokov neskôr sa s Hanksom stretli opäť pri nakrúcaní filmu Láska cez Internet.

Meg sa ale potrebovala zbaviť nálepky bezbrannej blondínky a v ďalšej snímke - Keď muž miluje ženu stvárnila alkoholičku. Zahrala ju síce veľmi presvedčivo, no jej fanúšikovia z nej chceli mať opäť Meg s anjelskou tvárou a šibalským úsmevom. Nečakali dlho a Meg ich očakávania naplnila filmami I.Q. a Francúzsky bozk. Svoju pozíciou prvotriednej herečky v nich bez problémov obhájila aj pred celým hereckým svetom.

Meg je držiteľkou ocenenia Harvard Hasty Pudding Award a teda aj titulu Žena roka. V apríli roku 1998 si ju čitatelia internetovej verzie časopisu People Weekly Magazine zvolili za najobľúbenejšiu hereckú hviezdu. Jej meno vtedy zviditeľnila hlavne filmová rola v Meste anjelov.

Jej manželstvo s Quaidom súd v roku 2001 rozviedol. Dôvodom bol údajne herečkin románik s austrálskym hercom Russellom Croweom. S Quaidom majú 13-ročného syna Jacka Henryho. Jej meno sa často skloňovalo aj s hercom Johnom Cusackom, Breckinom Meyerom, Mattom Dillonom a Craigom Bierkom. Románik vraj údaje prežila aj s rakúskym modelom spodnej bielizne Travisom Fimmelom. Meg uchvátila aj textára skupiny Savage Garden, ktorý o nej napísal pieseň "All Around Me".

Ako asi každá veľká hviezda, aj Ryanová mala v minulosti problém s prenasledovaním. Obmedzoval ju 40-ročný John Michael Hughes, ktorému losangelský súd 4. februára 2002 zakázal sa k nej približovať. V roku 2004 by si ju už ale sledovať asi nedovolil. Meg totiž začala chodiť na box. V škole boxu absolvovala trojtýždňový kurz, ktorý ju mal pripraviť na rolu vo filme Ring voľný.