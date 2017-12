Natalie Imbruglia sa predstavila slovenskému publiku

20. nov 2005 o 5:51 TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Austrálska popová hviezda Natalie Imbruglia sa prišla v sobotu večer predstaviť slovenským divákom do bratislavskej Sibamac Arény.

Pomaly sa plniacu halu dostala do správnej atmosféry česká skupina Support Lesbiens už pred ôsmou hodinou večer. Na mladú speváčku si však museli návštevníci počkať skoro do deviatej. Sympatická Austrálčanka vyšla na pódium oblečená v prostom bielom tričku a rifliach a pozdravila divákov slovenským: "Dobrý večer, Bratislava".

Svoju hudobnú show odštartovala piesňou Wishing I was there, neskôr predstavila niekoľko skladieb z aktuálneho albumu Counting down the days, vrátane rovnomennej piesne, či populárneho singlu Shiver. Skromne pôsobiaca speváčka vybrala zo svojej diskografie prekvapivo aj množstvo menej známych piesní, ktoré sa ale stretli s vlažnejším prijatím publika.

Diváci sa dočkali aj speváčkinho najväčšieho hitu, ktorým v hudobnom svete prerazila - rockovej balady Torn. Obľúbenú melódiu si s Natalie zaspievala celá športová hala. Po hodinovom koncerte dopriala Imbruglia návštevníkom ako prídavok ďalšie dve piesne. Úplný záver patril skladbe Big mistake, ktorá pôsobila ako svieža bodka za príjemným popovým vystúpením.