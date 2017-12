CD

nové CD na trhu

21. nov 2005 o 8:10

Missy Elliott - The Cookbook

Antlatic Records / Warner Music

Hip-hopová interpretka sa na svojom šiestom albume rozhodla spojiť atmosféru tvrdých klubových vypaľovačiek postavených na elektronike s nežným prístupom soulu a rhytm&blues. Paradoxne, album je kompozične celkom celistvý. Ak si teda zvyknete, že skladba, ktorá sa začne ako R&B slaďák, sa môže pokojne skončiť ako londýnske polámané šialenstvo. Za mikrofón si Misdemeanor prizýva napríklad vychádzajúcu hviezdu s menom M.I.A., stále populárnejšiu Ciaru či víťazku American Idol Fantasiu.

Solid Steel presents Bonobo It Came From The Sea

Ninja Tune / Wegart

Mixované sety vydavateľstva Ninja Tune sú stále vyhľadávanejšie. Teraz sa na nich predstavuje Simon Green alias Bonobo - nielen ako schopný dídžej, ale aj ako autor. V sete zahrá štyri vlastné skladby. Bonobo sa výberom skladieb na CD otvorene pohráva s boomom world music. V niektorých skladbách ale cítiť uvoľnenú atmosféru džezu a blues v kombinácii s modernou rytmikou. Či už to je Amon Tobin s Easy Muffin alebo Hugo Maldoro s extatickou skladbou A Know a Little Cuban. Toto CD je hudobná delikatesa nielen pre pár fajnšmekrov.

Keepintime - A Live Recording

Ninja Tune / Wegart

Pred rokmi sa fotograf a filmár Brian Cross známy ako B+ rozhodol vytvoriť projekt, na ktorom by sa stretli legendárni bubeníci ako Roy Porter, Earl Palmer, Paul Humphrey a James Gadson s mladou krvou dídžejov ako Cut Chemist alebo Dj Shadow. Z hudobných jam sessions nakoniec vznikol úspešný krátky film Keepintime: Talking Drums Whispering Vinyl. Po nečakanej smrti Roya Portera sa však projekt neskončil, Cross posla živé nahrávky niekoľkým hudobným producentom. Výsledkom je nakoniec tento album. Predstavia sa tu napríklad Ammoncotact, Eric Coleman, spomínaní Shadow a Cut Chemis či Daedelus.

Cherry Hill - For The Love of The Art

BBRekordy

Zástupcov tradície akustických kapiel, ktoré by navyše hrali inteligentný hip-hop, možno u nás i u našich českých susedov spočítať na prstoch jednej ruky. Po úraze. O to viac poteší nový album pražskej štvorice Cherry Hill. Živá basa, bicie, klávesy a rôzne ďalšie nástroje album nielen ozvláštňujú, ale navyše mu dávajú atmosféru, ktorá trochu pripomína amerických The Roots. Ako korenie trochu funku, trochu bluesu, klasiky a najmä veľa džezu. Trendový akože rapperi asi budú ohŕňať nosom, no pre ostatných je tento album dôkaz, že aj hip-hop sa dá v strednej Európe robiť na úrovni. (tp)

