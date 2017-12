Courtney Love má nový album

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Rockerka Courtney Love strávila v poslednom období dosť času v odvykacích centrách kvôli opakovanému požívaniu drog. Svoj nový album možno práve preto nazvala The Rehab ...

21. nov 2005 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Rockerka Courtney Love strávila v poslednom období dosť času v odvykacích centrách kvôli opakovanému požívaniu drog. Svoj nový album možno práve preto nazvala The Rehab Demos. Ako informoval internetový server pagesix.com, sa na albume nachádzajú skladby, ktoré speváčka napísala práve v čase, keď sa podrobovala odvykaciemu liečeniu. "Minulý rok som do značnej miery stratila dôveru sama v seba po všetkom, čo sa stalo," okomentovala nový album speváčka. Na nosiči nájdeme skladby s názvami ako Depths of My Despair alebo How Dirty Girls Get Clean. Courtney tvrdí, že v súčasnosti je čistá a začala praktizovať budhizmus.