Hviezdou plesu v opere bude speváčka Gabrielle

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Bratislavskú plesovú a spoločenskú sezónu otvorí 7. januára úspešná britská soul-popová speváčka Gabrielle. Okrem tejto divy so zamatovým hlasom sa na VI. plese v opere ...

21. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Bratislavskú plesovú a spoločenskú sezónu otvorí 7. januára úspešná britská soul-popová speváčka Gabrielle. Okrem tejto divy so zamatovým hlasom sa na VI. plese v opere hosťom predstaví aj škótsky popový spevák Jimmy Somerville a ďalší významní slovenskí i zahraniční interpreti. Ples v opere otvára úderom na gong každoročne zahraničná hviezda. Po minulé roky pozvanie prijali Lucie Bílá, Mireille Mathieu, Fillipe Giordano, Lisa Stansfield, či naposledy Heather Small zo skupiny M People.

Gabrielle si pred dvanástimi rokmi vyslúžila čestné miesto v Guinnessovej knihe rekordov, keď sa jej s debutovým singlom „Dreams“ podarilo stať sa najlepšie začínajúcou speváčkou. Dnes má Gabrielle na konte tri radové albumy (Find Your Way, Gabrielle a Rise) a dvojdiskovú výberovku Dreams Can Come True. Jej posledný album Play To Win je plný príjemných piesní s nádychom klasického soulu. Gabrielle počas doterajšej kariéry získala dve ceny Brit Awards, dve trofeje British Mobo Awards a American Music Award. Jej hit Out Of Reach sa stal ústredným motívom komédie Denník Bridget Jonesovej s Reneé Zellwegerovou a Hughom Grantom v hlavných úlohách.

Rodáka zo škótskeho Glasgow Jimmyho Somervilla preslávilo v 80-tych rokoch predovšetkým pôsobenie v skupinách Bronski Beat a The Communards. Z čias, keď bol súčasťou týchto skupín, sa jeho meno spája s hitmi ako I feel Love, ktorý bol cover verziou disco hymny od Donny Summer, či ďalšou disco klasikou Don't Leave Me This Way. Sólovej kariére sa Jimmy Somerville začal naplno venovať v roku 1988 a jeho prvou sólovou platňou bol album Read my lips, ktorý vydal v roku 1989. Potom postupne nahral ďalšie tri albumy (Dare to love, Manage the damage a Root Beer). Jeho zatiaľ posledný album „Home again“ vyšiel minulý rok.

Spolu s Gabrielle a Jimmym Somervillom sa o zábavu takmer 600 prominentných hostí plesu postarajú aj významní slovenskí a českí interpreti Petra Janů, Janek Ledecký, Peter Nagy so skupinou Indigo, Diabolské husle Berkyho Mrenicu a Lenka Filipová.

Hostiteľom plesu v opere, ktorý 7. januára v historických priestoroch Slovenského národného divadla otvorí plesovú sezónu roku 2006 v Bratislave, je už tradične spoločnosť Orange Slovensko. Večerom bude sprevádzať Kamila Magálová, režisérom plesu je choreograf Ján Ďurovčík a o architektonickú úpravu priestorov sa postará architekt Miloš Pietor.