Joaquin Phoenix hľadá pravú lásku

21. nov 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Hollywoodsky herec Joaquin Phoenix zvažuje ukončenie svojej hereckej kariéry, aby sa mohol plne sústrediť na hľadanie pravej lásky. Phoenix sa pri uvedení nového filmu o Johnym Cashovi Walk The Line priznal, že život herca je pre neho veľmi vyčerpávajúci. Uviedol, že teraz je pripravený zanechať kariéru a hľadať svoje šťastie v láske. "Chcel by som mať konečne vzťah. Už som unavený z herectva pretože mu stále musím podriaďovať svoj život. Jednoducho ma to prestalo baviť," povedal herec. Informoval o tom internetový servis contactmusic.com.