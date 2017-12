Robbie Williams utešoval Naomi Campbellovú sexom

BRATISLAVA 21. novembra (SITA) - Superhviezda so supermodelkou, ale všetko super tajne. Spevák Robbie Williams a modelka Naomi Campbellová mali údajne viac ako rok spolu pomer, o ktorom takmer nikto nevedel.

21. nov 2005 o 17:15 SITA

Milenci sa stretávali za chrbtom Naominho priateľa Flavia Briatoreho a podľa londýnskeho bulvárneho časopisu News of the World si užívali 48-hodinový maratón v posteli. Tajné informácie časopis získal od Naominej bývalej asistentky Rebeccy Whiteovej. "Williamsa som prvýkrát videla vo februári 2001. Vošla som do Naominej spálne a našla som ich, ako ležia v objatí v posteli," povedala Rebecca v rozhovore pre časopis. Táto scéna sa vraj odohrala v londýnskom apartmáne, v ktorom Naomi bývala spolu s Biatorem. "Naomi sa vôbec nesnažila zakryť skutočnosť, že Flavia podviedla s Robbiem," dodala bývalá asistentka. Naomi sa s Robbiem prvýkrát strela v období, keď mala problémy s drogami. Robbie bol vraj jediný, kto ju vtedy utešoval - sexom. Spevákov hovorca túto správu ani nepotvrdil ani nevyvrátil. "Robbie Williams sa k záležitostiam, ktoré sa týkajú jeho súkromia, nikdy nevyjadruje," uviedol.