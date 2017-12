Courtney Love začína priberať

22. nov 2005 o 9:30 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Kontroverzná speváčka Courtney Love zdá sa pomaly priberá. Vidno to už aj na jej rastúcom brušku, čo potvrdzuje fámy o jej tehotenstve. Hviezdu zachytili objektívy zvedavých fotografov práve v momente, keď vychádzala z budovy súdu v Los Angeles. V auguste sa vyjadrila, že otcom dieťaťa je britský komik Steve Coogan. "Som tehotná a viem to iba 72 hodín," povedala vtedy pre News of the World. Steve vtedy ale ešte o jej tehotenstve nevedel. O jeho otcovstve ani na chvíľku neváhala, pretože to bol vraj jediný muž s ktorým mala za posledný rok sex. Tento týždeň speváčka ukončila ďalšiu zo série terapií, ktoré kedy podstúpila. Kliniku, kde sa liečila navštevovala 180 dní. Nariadil jej to súd po tom, ako pod vplyvom drog napadla istú ženu sklenenou fľašou.