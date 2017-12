Nové filmy sú málo originálne

22. nov 2005 o 8:50 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Austrálska herečka Naomi Wattsová ostro skritizovala filmových režisérov za to, že neprichádzajú s dostatočne originálnymi námetmi. Obvinila ich, že ustavične len prerábajú staré filmy. Aj napriek tomu, že bude účinkovať v najnovšom spracovaní filmu King Kong z roku 1933, vyjadrila hollywoodska kráska sklamanie nad tým, že v súčasnej dobe je len málo nových filmov. "Je to zvláštne, že v poslednej dobe sa nakrútilo toľko filmov, ktoré čerpajú zo starých filmov. Myslím, že je to symbolom tejto doby. Jednoducho nám asi došli nápady," povedala herečka. Informoval o tom internetový servis femalefirst.co.uk.