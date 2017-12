Jackie Chan prezentuje najnovší film v Bombaji

22. nov 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AP) - Hongkonská filmová hviezda Jackie Chan sa vydá na turistické miesta v Bombaji, aby tam prezentoval svoj najnovší film The Myth nakrútený v Číne a v Indii. Vo filme diváci okrem Jackieho budú môcť vidieť aj bollywoodsky sex symbol Malliku Sherawat a juhokórejskú herečku Kim Hee-seon. Je to v poradí už 92. Chanov film. Tentokrát akčný hrdina stvárni starodávneho čínskeho generála, ktorý sa reinkarnoval do moderného archeológa. Sherawat si zahrala mladú indickú princeznú, ktorá sa zamiluje do Chanovej postavy. Jackie nový film opísal ako dobrodružný film typu Indiana Johnes s prvkami fantasy. Sherawat účinkovala v šiestich bollywoodskych filmoch a toto je prvý krát, čo nakrúcala na viacerých miestach na svete. Zaujímavosťou je, že nebezpečné kúsky vo filme hrá sama, bez dvojníčky.