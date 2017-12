Spearsová by to chcela vyskúšať na Broadway

22. nov 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Mladá mamička Britney Spearsová by sa už čoskoro mohla objaviť na Broadway ako muzikálová herečka. Ako informoval americký program Entertainment Tonight, popová speváčka v súčasnosti rokuje o hlavnej úlohe v muzikáli Sweet Charity. Ak sa 23 ročnej Britney podarí Broadwayský debut, nahradí súčasnú predstaviteľku Charity, 33-ročnú Christinu Applegateovú. Zisk by z toho mohol mať aj jej manžel, tanečník Kevin Federline. Ponuku na účinkovanie v muzikáli údajne dostal aj on. Britney však nedávno nahlas vyslovila prianie po ďalšom dieťatku, ktoré by chcela mať už budúci rok.