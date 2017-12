Slovenská hip-hopová scéna má ďalší prírastok Original od AMO

22. nov 2005 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Bratislavská skupina AMO, ktorá patrí medzi špičku slovenského hip-hopu, v sobotu 26. novembra v bratislavskom Babylon Music Clube uvedie do života svoj debutový album s názvom Original. Celý album produkovali samotní AMO, s výnimkou jednej skladby, pod ktorú sa podpísal pražský DJ Wich a v ktorej hosťuje speváčka Misha. Práve na krste si ich fanúšikovia budú môcť nové skladby prvýkrát naživo vychutnať. AMO prídu do Babylonu podporiť aj Misha, Tina, Mango Molas, Čistychov, či Miky Mora, ktorí hosťovali na nahrávaní albumu. Čistychov sa na krste predstaví aj so svojim kompletným koncertným programom. O zábavu sa bude starať aj dvojica DJov Viktor Hazard a Hajtkovič. Fanúšikovia sa môžu tešiť na uvedenie najdrahšieho hip-hopového videa v našich končinách ku skladbe Trasú sa mestá.