Štvrtý Harry Potter láme rekordy na celom svete

22. nov 2005 o 14:40 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AFP) - Štvrtý film o mladom čarodejníkovi Harry Potter a ohnivá čaša je najdesivejším zo série. Zároveň bol však na celom svete uvedený s najväčším úspechom. Spoločnosť Warner Bros. Pictures informovala, že v prvom týždni uvedenia, Potter kraľoval rebríčkom návštevnosti vo všetkých devätnástich krajinách, kde ho začali premietať. V Británii dokonca zlomil rekordy návštevnosti. Tento víkend čaká premiéra Japoncov, Talianov a Španielov, Francúzi a Austrálčania si počkajú na prvý decembrový týždeň. Rovnako i Slováci a Česi, ktorí sa dočkajú premiéry 1. decembra. Distribútori predpokladajú, že Harry Potter a ohnivá čaša bude absolútnym kinohitom tohto roka.

I keď film označujú za najdesivejší zo všetkých a v USA ho do kín uvádzali súbežne s úvahami, či je vôbec vhodný pre deti, premiéry boli nabité deťmi v "potterovských" okuliaroch a čarodejníckymi paličkami v rukách. V amerických a kanadských kinách už film zarobil 102,3 milióna dolárov, čo je v prepočte 3,4 miliardy korún. Stal sa tak štvrtým najlepšie zarábajúcim filmom v premiérovom týždni v severnej Amerike. Predbehli ho len Spider-Man so 114,8 miliónmi dolárov, Star Wars: Episode III - Pomsta Sithov so 108,4 miliónmi dolárov a Shrek 2, ktorý v prvom týždni zarobil 108 miliónov dolárov. V Británii film za prvý víkend, vrátane piatka, zarobil 14,9 milióna libier, v prepočte takmer 840 miliónov korún. Tento víkend sa tak stal najsilnejším filmovým víkendom v histórii britských kín - v piatok boli tržby 4 milióny libier, v sobotu 5,6 milióna a v nedeľu 5,2 milióna - každý deň bol pri tom rekordom.

Prvý film Harry Potter a kameň mudrcov zarobil v USA a Kanade 93,5 milióna dolárov a v Británii 9,6 milióna libier. Druhý, Harry Potter a tajomná komnata dosiahol v roku 2003 v premiérovom týždni v severnej Amerike tržby 88,3 milióna dolárov a v Británii 10,3 milióna libier. Harry Potter a väzeň z Azkabanu 93,6 milióna dolárov v severnej Amerike a 9,5 milióna libier v Británii.