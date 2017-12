Básne Boba Dylana vydražili za takmer 2,5 milióna korún

22. nov 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA/AFP) - Zbierku básní, ktorú napísal americký spevák a hudobný skladateľ Bob Dylan počas svojho krátkeho vysokoškolského štúdia, predali v pondelok na newyorskej aukcii v prepočte za takmer 2,5 milióna korún. Medzi draženými položkami aukčnej siene Christie's sa objavili i predmety hviezd ako Jim Morrison, Jimi Hendrix či Eric Clapton. Šestnásťstranovú zbierku básní, ktoré Dylan napísal na univerzite v Minnesote v rokoch 1959 až 1960, si z USA odniesol anonymný zberateľ z Európy. Nikdy v histórii za spevákov rukopis nikto takúto sumu nezaplatil.

Gitaru Fender Stratocaster Erica Claptona vydražili v prepočte za 1,2 milióna korún. Jej pôvodne odhadovaná cena bola pritom maximálne 160 tisíc korún. Medailón, ktorý na sebe mal Jimi Hendrix na festivale Monterey v roku 1967, nenašiel svojho nového majiteľa. Jeho cena sa odhadovala na 2,5 milióna korún. Rovnaký osud mal i text piesne Not To Touch The Earth, ktorý napísal frontman skupiny The Doors Jim Morrison. Z celkových 192 predmetov sa predalo 155 v prepočte za vyše 21 miliónov korún.