Rocky Horror Show bude naživo sprevádzať kapela ProROCK

22. nov 2005 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 22. novembra (SITA) - Režisér Jozef Bednárik, ktorý v divadle Aréna pripravuje muzikál Rocky Horror Show, obsadil do predstavenia aj mladú rockovú kapelu ProROCK. Kapela v zložení: gitaristi Jakub Krchňavý a Miloš Bodiš, basgitaristka Lucia Gablíková, klávesák Miroslav Boldiš a bubeník Elo Vojta, bude naživo sprevádzať každé predstavenie. Bednárik sa v rozhovore pre agentúru SITA vyjadril, že si pre nové spracovanie tohto kultového muzikálu zo sedemdesiatych rokov nevie predstaviť nič ideálnejšie, ako dať mu mladú kapelu ProROCK. "Zaslúžilí rockenrolloví hráči by to možno naplnili niečím, možno veľkou kvalitou, ale o to mi ani nejde. Skôr mi ide o to, aby divák, keď sa pozrie aj tam naľavo, videl mladé tváre, ktoré sa hrajú - ja na nich vidím, pozerajú sa na to: Bože, sranda a my môžeme byť súčasťou tej srandy, tak prečo to nevyužiť," vysvetľuje svoj zámer a dodáva, že aj hlavný predstaviteľ muzikálu vyzýva: Hrajte sa!

Režisér je podľa vlastných slov dojatý, keď vidí mladých rockerov hrať staré rockenrolly. "Som dojatý, keď sa tam pozriem a vidím ako sa s tými starými notami trápia ľudia, ktorí vtedy ešte ani neboli v pláne niekoho, že sa narodia a oni tú tradíciu nesú ďalej. Keď vidím Jakuba, alebo keď vidím na scéne Aničku Repkovú, ktorá patrí k nim, som dojatý, že sa to podarilo, že ten muzikál asi predsa v sebe niečo má, keď to vydržia. Keby im to nechutilo, odišli by, veď tu nejde len o to, aby zarobili, ale aby to s nimi rezonovalo. Som rád, že mám túto mladú kapelu. Neviem si predstaviť nič ideálnejšie ako tomuto muzikálu v inovovanej podobe dať mladú kapelu ProRock," hovorí Bednárik, podľa ktorého mostík medzi mladými rockermi a starými rockenrollovými hráčmi, predstavuje hlasový pedagóg Jaroslav Žigo. Práve on má na starosti hudobné naštudovanie muzikálu Rocky Horror Show na doskách divadla Aréna. "On je báječný v tom, že je ako tatko - pestuje ich i našich spevákov, ktorí možno niekedy nie sú takí speváci, ako by mali byť," pochvaľuje si Žiga.