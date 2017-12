V New Yorku rozdali tohtoročné Medzinárodné ceny Emmy

New York 22. novembra (TASR) - Do Čínskej ľudovej republiky, Dánska, Francúzska, Kanady a Nemecka putujú Medzinárodné ceny Emmy, ktoré v noci nadnes počas galavečera v newyorskom Hoteli Hilton udelila Medzinárodná akadémia televíznych umení so sídlom v metropole východného pobrežia USA najlepším neamerickým televíznym programom.

V kategórii Arts Programming získala medzinárodnú Emmy Award koprodukcia britskej BBC, nemeckej ZDF a poľskej TVP Holocaust - A Musical Memorial Film from Auschwitz, snímka o orchestri niekdajšieho koncentračného tábora v Osvienčime.

Emmy za najlepší komediálny program udelila medzinárodná porota, v ktorej má zastúpenie viac ako 350 produkčných a distribučných spoločností zo 70 krajín sveta, kanadskému programu The Newsroom.

Rovnaké ocenenie určené pre najlepší dramatický seriál získal dánsky The Eagle, ktorý vznikal v medzinárodnej koprodukcii, okrem iného za spoluúčasti nórskych, švédskych a nemeckých partnerov.

Emmy za najlepší dokument prevzali na 33. udeľovaní prestížnych cien tvorcovia 90-minútového dokumentárneho filmu druhého programu verejnoprávnej nemeckej televízie ZDF Das Drama von Dresden, režisér Sebastian Dehnhardt a uznávaný historik Guido Knopp. Ich dielo je venované bombardovaniu saskej metropoly Drážďany spojencami pred viac ako šiestimi desaťročiami.

Po prvý raz figurovali medzi laureátmi celkove deviatich kategórií, v ktorých sa udeľovali Medzinárodné ceny Emmy, aj herci za najlepšie výkony.

Mužské ocenenie patrí Francúzovi Thierrymu Frémontovi za kreáciu vo filme televíznej spoločnosti TF1 Dans la tete du tueur.

Emmy za najlepší ženský herecký výkon poputuje do Čínskej ľudovej republiky vďaka Che Lin a jej kreácii v produkcii s anglickým distribučným názvom Slave Mother spoločnosti China Movie Channel.

Kým tradičné ceny Emmy, ktorými sa každoročne oceňujú najlepšie televízne produkcie amerických tvorcov, udeľujú od roku 1949, ich mladší súrodenec, Medzinárodné ceny Emmy putujú k laureátom z celej planéty od roku 1969.

Súčasťou ich tohtoročného udeľovania bolo aj mimoriadne ocenenie známej zámorskej moderátorky talkšou Oprah Winfreyovej za celoživotné dielo Cenou zakladateľov Medzinárodnej Emmy a britskej televíznej spoločnosti ITV za mimoriadne výsledky v oblasti komerčnej televízie.