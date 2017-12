Policajti ako synonymum smiechu

David Tristram: Inšpektor Drake a dokonalý zločin. Divadlo West v Bratislave. Réžia: Emil Horváth. Hrajú: Milan Markovič, František Kovár, Michaela Čobejová, Katarína Brychtová, Bibiana Ondrejková a Branislav Bystriansky. Scéna a kostýmy: Miloš Pietor.

23. nov 2005 o 10:30

Michaela Čobejová. FOTO - WEST



Premiéra: 25. a 26. novembra

Vtipy o policajtoch sú obľúbené. A každý z nás má s policajtmi určite aj svoju vlastnú skúsenosť. Preto si tvorcovia dovolili vo Weste siahnuť aj po žánri, ktorý u nás doteraz veľmi obvyklý nebol. "Túto hru nám priniesol dramaturg Miloš Ruppeldt z Londýna. Ja som sa pýtal Emila, ako to nazveme. Je tam detektívna zápletka, je to vtipné, tak sme to nazvali detektívna komédia," vysvetlil riaditeľ divadla Rado Roman.

Hra Davida Tristrama využíva situačný a slovný humor s typickou anglickou príchuťou. Postava Inšpektora Drakea a seržanta Ploda zľudoveli v Británii natoľko, že prirovnanie "si sprostý ako Plod" sa bežne používa.

Zahrať však intelektuálne slabší charakter nie je najjednoduchšie. Svoje o tom vie aj Branislav Bystriansky, ktorý sa jednej úlohy "blbca" už v divadle zhostil. "Keď som režíroval na Novej scéne predstavenie Blbec na večeru, Branislav Bystriansky hral hlavnú úlohu. Po skúsenostiach s jeho herectvom som ho musel obsadiť aj dnes," priznáva režisér Emil Horváth.

"Myslím si, že divák sa ani nesmeje na mne. Smeje sa sám na sebe, len o tom nevie. Pripomínam im niečo zo života. Komédie a vtipné postavy hrám rád, ale je to náročné," reagoval Bystriansky.

Herecká kolegyňa Bibiana Ondrejková na Braňovi obdivuje ľahkosť, s akou svoje vtipné etudy v hre podáva divákovi. "Najväčším zážitkom je pre mňa práve skúšanie s týmito ľuďmi. Sledovať, ako sa seriózni páni menia na šašov, to sú úžasné chvíľky," uzavrela Ondrejková.

ZUZANA KOMÁROVÁ