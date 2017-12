Kompletný zoznam víťazov kategórii tohtoročnej American Music Awards

23. nov 2005 o 7:37 TASR

Los Angeles 23. novembra (TASR) - V americkom Los Angeles sa noci na dnes miestneho času udelili ceny v poradí 33. ročníka American Music Awards, ktoré sú pokladané za najdôležitejšie americké hudobné ocenenia po prestížnej Grammy.

Prinášame kompletný zoznam víťazov jednotlivých kategórii:

POP/ROCK

mužský interpret - Will Smith

ženská interpretka - Gwen Stefani

kapela, duo alebo skupina - The Black Eyed Peas

album - "American Idiot" (Green Day)

COUNTRY

mužský interpret - Tim McGraw

ženská interpretka - Gretchen Wilson

kapela, duo alebo skupina - Brooks & Dunn

album - "Live Like You Were Dying" (Tim McGraw)

SOUL/RHYTHM & BLUES

mužský interpret - R. Kelly

ženská interpretka - Mariah Carey

kapela, duo alebo skupina - Destiny's Child

album - "Destiny Fulfilled" (Destiny's Child)

RAP/HIP-HOP

mužský interpret - Eminem

ženská interpretka - Missy Elliott

kapela, duo alebo skupina - The Black Eyed Peas

album - "The Massacre" (50 Cent)

DOSPELÝ SÚČASNÝ INTERPRET - Kelly Clarkson

ALTERNATÍVNA HUDBA - Green Day

LATINO - Shakira

SÚČASNÝ INŠPIRUJÚCI INTERPRET - Mary Mary

NOVÝ OBJAV - Sugarland

CENA FANÚŠIKOV (prostredníctvom sms správ) - Kelly Clarkson