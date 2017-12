Bývalý manžel Jolieovej: Pitt je paroháč

23. nov 2005 o 11:06 TASR

Los Angeles 23. novembra (TASR) - Bývalý manžel americkej herečky Angeliny Jolieovej Johny Lee Miller označil Brada Pitta za paroháča, pretože si so svojou bývalou údajne stále užíva intímne stretnutia.

Miller v rozhovore so svojím priateľom povedal, že on a Angelina sú do seba stále zaľúbení a ich vzťah v žiadnom prípade nie je len priateľský. Obaja, Jolieová aj Miller, údajne veria v "slobodnú lásku", píše časopis Life and Style.

"Pitt nemá ani potuchy o tom, kto je Angelina," uzavrel Miller.

