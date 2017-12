Mila Kunisová nemala s lesbickými scénami problém

23. nov 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Mila Kunisová vraj vôbec nemala problém s lesbickými scénami v novom filme After Sex, pretože ju jej herecká kolegyňa pred kamerami vzrušovala. Táto rodená Ukrajinka, ktorá momentálne randí s Macaulayom Culkinom, sa pôvodne obávala, že nebude schopná zahrať autentickú lesbičku vo filme. No rýchlo si pred kamerami na úlohu zvykla a začala ju dokonca priťahovať. "Moja partnerka bola úžasná, krásna a príťažlivá. Nebolo preto ťažké zahrať, že som do nej zamilovaná. Aby som bola úprimná, šlo to až podozrivo ľahko," povedala herečka pre časopis Stuff.