Darren Hayes vydáva The Best Of Savage Garden

BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Austrálske hudobné duo Savage Garden, v zložení Darren Hayes a Daniel Jones, patrilo do konca deväťdesiatych rokov k najúspešnejším skupinám na vtedajšej popovej scéne.

23. nov 2005 o 16:45 SITA

V súčasnosti vychádza ich spomienková kompilácia pätnástich najväčších hitov Truly, Madly, Completely – The Best Of Savage Garden, medzi ktoré nepochybne patria skladby To The Moon And Back, I Knew I Loved You, The Animal Song či Truly, Madly, Deeply. Okrem nich, pridal Darren Hayes, ktorý sa od rozpadu kapely venoval prevažne sólovej kariére, dva vlastné songy. Pieseň California je blízka pôvodnému Savage Garden a So Beautiful mu pripomína okamih, kedy sa človek prvýkrát zamiluje. Nahrávala sa v Los Angeles s producentom Markom Endertom, ktorý spolupracuje aj s Maroon 5. Darren Hayes plánuje koncom januára začať s nahrávaním nového sólového albumu, ktorý by mal vyjsť v marci až apríli, pravdepodobne opäť u Sony/BMG. "Hudobne tam bude elektronický prvok, ale bude znieť vrúcnejšie, klasickejšie a organickejšie, čo sa skladby týka. Nechcem sa vracať, vždy dbám na to, aby som sa vydal novou cestou," dodáva.

