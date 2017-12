Tina a Zdenka Predná majú spoločnú pesničku

Bratislava 23. novembra (TASR) - Speváčka Tina a exfinalistka SuperStar Zdenka Predná dali dohromady svoje hlasy a naspievali spoločnú pesničku. Tú na ...

23. nov 2005 o 16:21 TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) - Speváčka Tina a exfinalistka SuperStar Zdenka Predná dali dohromady svoje hlasy a naspievali spoločnú pesničku. Tú na svoj debutový album zaradila práve bývalá "superstáristka".

"S Tinou sme už dlhšie kamarátky, jej spev sa mi vždy páčil. Je dobrá a dohodli sme sa už dávnejšie, že ak bude možnosť, tak spolu niečo urobíme. A stalo sa," vraví Predná. Ich vzájomná spolupráca sa však zrejme pri tomto duete neskončí a v budúcnosti sa možno spolu vyberú aj na dvojturné. "Kedy bude, to zatiaľ neviem. Určite ale až po Novom roku a dúfam, že vyjde," dodala ďalej Zdenka, ktorá sa na texte tejto skladby podieľala, rovnako ako na väčšine pesničiek z albumu. Hoci vraj mala pár "kúskov" v zásobe, niektoré texty dorábala priamo v štúdiu. "Veľakrát som si urobila text, niečo sa mi do neho nehodilo, tak som ho ešte upravovala priamo v štúdiu. Je to tak asi najlepšie," poznamenala. Na jej debute sú zastúpené slovenské i anglické songy. Ona sama vraví, že hoci sa jej lepšie skladá v slovenčine, v angličtine sa zase ľahšie spieva. "Pri slovenskom texte je ale tá výhoda, že ľudia hneď vedia, že spieva slovenský interpret. Pri anglickej je to trochu ťažšie," dodala bývalá superstáristka, ktorej debutové CD Sunny Day by malo svetlo sveta uzrieť 28. novembra.