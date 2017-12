Ďalší úspech mladého slovenského interpreta

BRATISLAVA - Tridsaťsedem klaviristov z celého sveta súťažilo niekoľko dní v talianskom meste Gorizia o cenu Premio Internazionale di interpretazione pianistica Giuliano Pecar. Víťazom sa nakoniec stal Slovák Jakub Čižmarovič.

24. nov 2005 o 11:30

Po zisku Grand Prix z japonského Nagana v roku 2001, mladý hudobník žijúci v zahraničí dosiahol už druhý úspech v medzinárodných súťažiach. Jeho vlaňajšie CD nahraté pre spoločnost BMG - Arte Nova vyvolalo pozornosť odbornej kritiky, ktorá ho pasovala medzi najväčšie talenty svojej generácie. V lete 2006 čaká Juraja Čižmaroviča americký debut so svetoznámym Chicago Symphony Orchestra, s ktorým si zahrá ako prvý slovenský pianista vôbec. Domáce publikum ho bude môcť počuť v januári 2006, keď sa predstaví v Bratislave so Slovenskou filharmóniou ako sólista v Brahmsovom Koncerte č. 1 D mol. (her)