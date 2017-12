"Pre rolu nepriberiem"

24. nov 2005 o 9:10 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Hollywoodska herečka Minnie Driverová vyhlásila, že nikdy pre filmovú úlohu nepriberie na váhe. Obáva sa totiž, že by ju potom za to Hollywood odsúdil. "Keď mužskí herci naberú pre úlohu na váhe, zvyčajne ich kritika označí za úžasných hercov. Keď však to isté urobí herečka, iba o nej napíšu, že je tučná. Nie je to fér. Chvíľku som mala väčší zadok, ale už je to v poriadku," uviedla herečka naznačujúc, že k hercom a herečkám sa kritika stavia odlišne.