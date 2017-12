Seriál Alias na budúci rok definitívne skončí

BRATISLAVA 24. novembra (SITA/AP) - Populárny americký seriál Alias, známy aj na Slovensku, definitívne končí. Táto špiónska dráma s herečkou Jennifer Garnerovou v hlavnej úlohe skončí svoju poslednú ...

24. nov 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA/AP) - Populárny americký seriál Alias, známy aj na Slovensku, definitívne končí. Táto špiónska dráma s herečkou Jennifer Garnerovou v hlavnej úlohe skončí svoju poslednú piatu sériu v máji. Ako ohlásila televízna spoločnosť ABC, záver bude veľkolepý. "Alias nevyšumí vo vetre, bude to skutočne obrovský obrat. Spravíme z toho záležitosť, akú si to zasluhuje," povedal prezident oddelenia zábavy ABC Stephen McPherson. Medzi ďalšími hviezdami seriálu sú i Victor Garber, Ron Rifkin, Carl Lumbly a Kevin Weisman. Producentom je J. J. Abrams. Garnerová čaká s manželom Benom Affleckom prvé dieťa už na Vianoce. Tvorcovia seriálu zakomponovali jej tehotenstvo i do seriálu.