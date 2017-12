Jessica Simpsonová a Nick Lachey sa oficiálne odlúčili

24. nov 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA/AP) - Po mesiacoch rozruchu, popierania a kontroverzných obálok časopisov, speváčka Jessica Simpsonová a jej manžel Nick Lachey oficiálne vyhlásili krach ich manželstva. Pár v spoločnom vyhlásení v stredu ohlásil odlúčenie. Potvrdili to aj ich hovorcovia Meredith O' Sullivanová a Rob Shooter. "Po troch rokoch manželstva a zrelej úvahe sme sa rozhodli, že sa naše cesty rozídu," napísali manželia v stanovisku. "Toto je vzájomné rozhodnutie dvoch ľudí, ktorí voči sebe uchovávajú obrovský rešpekt a obdiv. Dúfame, že budete rešpektovať naše súkromie v tejto zložitej dobe." Známy pár sa zobral v októbri 2002 a ich každodenný život monitorovala reality show televíznej stanice MTV Newlyweds. Práve to z nich urobilo celebrity prvej ligy. Speváčkina úloha vo filme The Dukes of Hazard v roku 2004 odštartovala špekulácie o tom, že pár prežíva manželskú krízu.