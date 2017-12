Centrum dizajnu musí predčasne ukončiť výstavu v Bratislave

24. nov 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Slovenské centrum dizajnu (SCD) musí 28. novembra predčasne ukončiť výstavu Dizajn na Slovensku 1990 – 2005, ktorá je od 4. novembra prístupná verejnosti v Dvorane Ministerstva kultúry SR na Námestí SNP v Bratislave. Ako agentúru SITA informovala Margita Michliková z SCD, expozícia mala byť otvorená do 30. novembra. Sekcia umenia MK SR ale centrum dizajnu požiadala o „presun výstavných exponátov v rámci Dvorany MK SR“ pre podujatie ministerstva, ktoré sa má konať 28. novembra a o „deinštaláciu výstavy do 30. novembra“ a to napriek tomu, že SCD má právoplatne uzavretú zmluvu o prenájme priestoru s Národným osvetovým centrom do 2. decembra, uvádza sa v stanovisku SCD.

Centrum ďalej tvrdí, že na požiadanie MK SR muselo pre recepciu Úradu vlády SR 16. novembra k výročiu novembrovej revolúcie časť výstavy odstrániť, neskôr ju vrátili späť. Výstava musela byť neplánovane zatvorená tri dni, tvrdí SCD. Takýto zásah do expozície mohol ohroziť výstavné exponáty a zároveň výstavu nemohli vidieť ďalší návštevníci. Podľa SCD nie je možné počas dvoch týždňov trikrát zásadne zasahovať do expozície. Slovenské centrum dizajnu považuje výstavu za unikátnu, lebo sa na nej podarilo sústrediť dizajn od 73 autorov a 26 firiem ako aj práce študentov z ôsmich dizajnérskych škôl, čo predstavuje vyše 330 exponátov. SCD nevie, prečo MK SR prenajíma iným subjektom priestory Dvorany počas trvania významnej výstavy, postup MK SR je podľa centra neuvážený a neprimeraný.

Ministerstvo kultúry považuje vytváranie kauzy okolo skoršieho uzavretia výstavy dizajnu za cielený zámer, snahu zviditeľniť sa za každú cenu a odviezť pozornosť od skutočných problémov, ktoré SCD má, uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa ministerstva Martina Pavlíková. Recepciu Úradu vlády SR k výročiu novembrovej revolúcie podľa Pavlíkovej prekonzultovali s vedením SCD. Podľa hovorkyne Úrad vlády SR mal záujem, aby bola recepcia za účasti najvýznamnejších predstaviteľov SR práve v zmienených priestoroch. Vzhľadom na bezpečnostné a organizačné opatrenia bolo potrebné výstavu Dizajn na Slovensku na jeden deň z Dvorany vysťahovať. Zároveň vyvracia tvrdenie vedenia SCD, že verejnosť bude ukrátená o unikátnu výstavu. Akcia naplánovaná na 28. novembra sa bude konať v čase, keď je výstavná sieň pre verejnosť zatvorená. Expozícia sa zbalí v predchádzajúci večer a opätovne sa nainštaluje po ukončení akcie. Výstava sa končí 30. novembra.