Depeche Mode uvedú druhý singel z albumu Playing The Angel

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Depeche Mode už o dva týždne uvedú na trh druhý singel z dlho očakávaného albumu Playing The Angel, ktorý vyšiel 17. októbra. A Pain That I'm Used To vyjde 9. decembra ...

24. nov 2005 o 16:20 SITA

Písmo: A - | A + 0 BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Depeche Mode už o dva týždne uvedú na trh druhý singel z dlho očakávaného albumu Playing The Angel, ktorý vyšiel 17. októbra. A Pain That I'm Used To vyjde 9. decembra v Nemecku a o tri dni neskôr v Anglicku. Na svete je už aj videoklip, ktorý režíroval Uwe Flade. Odohráva sa na ženských automobilových pretekoch, kde na pódiu priamo v priestoroch pretekárskej dráhy hrajú Depeche Mode. Singel vyjde vo dvoch audio verziách. Okrem A Pain That I'm Used To a jej remixov Jacquesa Lu Conta, Goldfrapp, Bitstream a Telex, sa na ňom objaví aj "béčko" Newborn. DVD nosič ponúkne videoklip, dokument o jeho vzniku a v audio stope aj upravenú Newborn.