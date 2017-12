Aaron Spelling čelí obvineniam zo sexuálneho obťažovania

24. nov 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Najznámejšie hollywoodske herečky uvažujú o tom, že podporia kampaň bývalej zamestnankyne producenta Aarona Spellinga, ktorá tvrdí, že ju sexuálne obťažoval. Právnik Don Sessions, ktorý zastupuje nemenovanú zamestnankyňu, poslal otvorený list agentom a manažérom známych herečiek, ktoré spolupracovali s 82-ročným producentským magnátom a požiadal ich o pomoc. Sessions použil ako modelový príklad nový film Charlize Theronovej North Country, v ktorom držiteľka Oscara hrá obeť sexuálneho obťažovania. Ako dúfa, listy poslané herečkám zo Spellingových seriálov ako Dynastia či Charlieho anjeli, budú motivovať ďalšie ženy, ktoré prišli so Spellingom do styku. "Aj iné ženy, ktoré s ním spolupracovali, vzniesli podobné obvinenia. On to poprel. To nás motivovalo zohnať čo najviac svedkov," uviedol Sessions v otvorenom liste.